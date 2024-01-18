طرح الإعلان الرسمي لفيلم «أنف وثلاث عيون».. يعرض 31 يناير في السينمات

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «أنف وثلاث عيون»، البرومو الرسمي للعمل، عبر حسابهم الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

موعد عرض فيلم أنف وثلاث عيون

وأعلنت الشركة المنتجة لفيلم «أنف وثلاث عيون» عن موعد عرضه يوم 31 يناير المُقبل بجميع دور العرض العربية.

والفيلم للمخرج أمير رمسيس، ومعاجلة درامية معاصرة للسيناريست وائل حمدي عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم نقلها سلفاً لشاشة السينما عام 1972.

أبطال فيلم أنف وثلاث عيون

الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى.