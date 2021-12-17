ظافر العابدين: غسلت صحون فى إنجلترا علشان أعرف أعيش

تحدث الفنان ظافر العابدين عن كواليس فيلم «غدوة»، وبعض الأمور الشخصية، قائلا: «حاولت اختار كل العوامل والتقنيات التي تناسب القصة والحكاية وتقرب المشاهد من الشخصيات».

عابدين: كنت بنام بالمطبخ في إنجلترا

وأضاف ظافر العابدين، خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي: «مكنش ينفع أظهر بشكل جميل وملابس أنيقة في الفيلم، لأن الشخصية تتطلب ملابس وحالة نفسية مختلفة تماما، وسعيد جدا بالتجربة لأن لازم أعمل أدوار مختلفة، وممكن الناس تضعك في صندوق معين ولكن أنا بحب التنوع وخلال مسيرتى كنت بحب أجرب أدوار مختلفة».

وعن غسيل الصحون بالفيلم قال «العابدين» مداعبا: «بعد البرنامج عندى شوية صحون هاعملهم»، واستكمل حديثه: «الشخصية عايشة لوحدها فلازم يكون يقدر يغسل الصحون وباقى متطلبات المنزل، ولكن وأنا فى إنجلترا اشتغلت في مطعم ووقتها اشتغلت جرسون وكنت أوقات بغسل أطباق مقابل أجر، طبعا لأن مكنش عندى موارد أخرى إنى أعين نفسى على المصاريف».

وتابع: «طلعت من تونس ومعى 700 دولار، وسافرت على إنجلترا وعشت هناك في أماكن أول مرة أعيش بها، فمثلا نمت في غرفة مع 5 أشخاص، مثل ظروف أي مهاجر وليس له أي أشخاص هناك، وجت فترة عرض عليا شخص تونسى أنى أنام بغرفة لديه ولكنه احتاجها بعد شهر فتركتها، وبعد كده نمت في المطبخ اللى تبع المطعم اللى شغال فيه».

منى الشاذلي تعاقب ظافر العابدين بالمشي كعارض أزياء

وخضع الفنان التونسي ظافر العابدين، إلى اختبارات صعبة بلعبة «سؤال أو عقاب»، وخيرته الإعلامية منى الشاذلى بين ذِكر أكثر شئ تطلبه زوجته منه وهو يرفضه، أو المشى كعارض أزياء».

وفاجأ الفنان ظافر العابدين منى الشاذلى قائلا: «يلا نمشى أنا وأنتى كعارض وكعارضة أزياء».

وعن أفضل شئ يحبه فى مصر قال الفنان التونسي: «أكثر شيء بحبه الناس»، وعن زوجته قال: «أحب طيبتها».