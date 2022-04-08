أيمن قيسون: أنا بتكسف في الحقيقة.. والناس بيفتكروني ظافر العابدين

قال الفنان أيمن قيسون، إن دوره في مسلسل «يوتيرن» جاء مناسبا له بسبب الصداقة التي تجمعه بالفنانة ريهام حجاج، حيث يؤدي دور زوجها في المسلسل، والذي يشك فيها كثيرا، موضحا أن هذا أمر خاطئ لا يجب تطبيقه في الحقيقة.

يحتاج الظهور في دور أكشن

وأضاف «قيسون»، خلال مداخلة في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن لعب شخصية الشر في المسلسلات أمر سهل ولكن يجب أن يؤدي أدوارا كثيرة، مثل دور الأكشن الذي يرى أنه سيكون مناسبا له، لافتا إلى أنه طوّل ذقنه من أجل الشخصية التي يظهر بها في المسلسل، مواصلا: «لا أعرف على أرض الواقع حد في شخصية يوسف في المسلسل اللي بيشك في مراته في كل حاجة ودي شخصية صعب التعايش معها والشك بين الأزواج بيأثر على الأولاد وبيكون جو غير صحي»

قيسون: بحب تمثيل السقا وعز وكرارة

وأوضح الفنان أيمن قيسون، أن الفنان توفيق عبد الحميد له ثقل كبير وساعد في خروج المسلسل في أحسن صورة، لافتا إلى أنه يعاني من الخجل رغم أنه ممثل ويقف كثيرا أمام الكاميرات، متابعا: «أنا بتكسف جدا رغم إني بطلع على التليفزيون وبمثل والناس بتستغرب الكلام ده، وعمري ما كنت أروح أعاكس بنت أو أكلمها، ولو مش معجب بيها بكلمها بسهولة، السوشيال ميديا سهلت الكلام والإغراء أكتر للأزواج إنهم يعرفوا حد تاني وده طبعا غلط»

وأشار إلى أن الكثيرين يخلطون بينه وبين الفنان التونسي ظافر العابدين: «بحب تمثيل السقا وأحمد عز وأمير كرارة وظافر عابدين، وناس كتير بتشبهني به وساعات يجوا يقوليلي مبروك على دوك ويطلع هو دور ظافر عابدين».