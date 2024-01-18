يترقب الطلاب وأولياء الأمور معرفة موعد نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 محافظة بورسعيد، خاصة بعد الانتهاء من امتحانات الصف السادس الابتدائي مؤخرا، وإجراء أعمال التصحيح بنظام البابل شيت.

موعد نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 محافظة بورسعيد

وقالت دكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إنه سيتم إعلان موعد نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 محافظة بورسعيد خلال الأيام القادمة، بعد الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات بنظام «البابل شيت» الورقة الإلكترونية.

وأوضحت وكيل تعليم بورسعيد أن الطلاب يمكنهم معرفة النتيجة من خلال المدارس أو موقع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد اضغط هنا

حظر حجب النتيجة بسبب المصروفات

وقالت الدكتورة هالة عبد السلام إنها أصدرت تعليمات أكدت فيها حظر حجب أي نتائج، وعدم ربطها بدفع المصروفات في المدارس الرسمية والرسمية لغات والمتميزة

وأشارت وكيل تعليم بورسعيد أن نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 محافظة بورسعيد، إلى أنه يتم الإعلان عنها وفق القواعد المنظمة للوائح الامتحانات تحت إشراف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومن خلال غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات ومنع أي محاولات غش.