محافظ بورسعيد: أعمال رصف الطرق بمدينة بورفؤاد مستمرة على مدار 24 ساعة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال وضع طبقة الأسفلت السطحية بعدد من شوارع مدينة بورفؤاد، وذلك ضمن خطة المحافظة في تطوير الطرق، وأوضح أنه تم استكمال أعمال وضع طبقة الأسفلت السطحية، من شارع 23 يوليو حتى شارع 12، وذلك بعد التوسعات اللازمة للجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية، والانتهاء من شبكة بالوعات الأمطار وتركيب الإنترلوك، وأعمال تركيب أعمدة الإضاءة بعد صيانتها، وأعمال المسطحات الخضراء.

العمل مستمر ليل نهار

وأوضح محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير تسير ليلا ونهارا، لسرعة إنهاء تطوير الطريق في أقرب وقت، مشيرا إلى أن تطوير الشارع يشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق، وتأسيس بعض أماكن انتظار السيارات، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية، وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

رفع كفاءة منظومة الطرق

ووجه محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع لرفع كفاءة منظومة الطرق، لتيسير حركة المرور، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد، وتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للمحافظة.