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أحمد بهي الدين: تدشين فعاليات كثيرة للاحتفاء بالثقافة الفلسطينية بمعرض الكتاب

كتب:

محمد عزالدين
07:58 م | الخميس 18 يناير 2024
معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يقدم دائمًا في كل دورة من دوراته كل جديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو الأعرق والأقدم عربيا وإقليميا، وواحد من أهم المعارض حول العالم، لأنه يصنف على أنه الأكبر على مستوى الجماهيرية على مستوى العالم، وثاني أكبر معرض للكتاب على مستوى العالم.

ولفت إلى أن الجديد هذا العام في معرض القاهرة للكتاب هو زيادة عدد الدول المشاركة، وعدد الناشرين، وزيادة عدد الكُتاب والمفكرين من بلدان مختلفة ومن قارات مختلفة حول العالم، منوها بأن المعرض يضع في حساباته أنه نافذة في الثقافة العربية، ولذلك هو يقدم أصوات إبداعية وفكرية رصينة، تقدمها مصر للثقافة العربية.

وأشار إلى أنه عندما يتمتع المعرض برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهذه الرعاية تجعل الجميع يعمل من أجل أن يحتفظ المعرض بريادته، وينطلق لآفاق العالمية.

وأكد أن فلسطين ممثلة هذا العام في معرض الكتاب، وهناك يوم لفلسطين في المعرض، مخصصا للاحتفاء بالثقافة الفلسطينية، وحضور مهم لدولة فلسطين ممثلا في السفارة الفلسطينية، وفعاليات كثيرة تعتز بفلسطين ودور مصر في القضية الفلسطينية.

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