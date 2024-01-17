انطلاق معرض «ماكينات صناعة الغزل والملابس والنسيج» بأرض المعارض غدا

تنطلق فعاليات المعرض الدولي السادس عشر لماكينات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتكنولوجيا الطباعة والأقمشة والغزول، غدا الخميس، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر ويستمر المعرض حتى الأحد القادم بمشاركة 500 عارض من 16 دولة، برعاية ومشاركة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات والمجلس التصديري للملابس الجاهزة.

ويهدف المعرض هذا العام إلى المساهمة في خطط الدولة بالنهوض بالصناعة وتعميق التصنيع المحلي وفتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية وتطوير صناعة الغزل والنسيج وإعادة احياء القطن المصري لسابق عهده، وكذلك صناعة الملابس الجاهزة وتصديريها وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.

4 ندوات متخصصة في صناعة الغزل والنسيج وصناعة الملابس

وينظم المعرض على مدار 4 أيام 4 ندوات متخصصة في صناعة الغزل والنسيج وصناعة الملابس وأيضا صناعة الجينز (الدينم) ودورة تدريبية عن الطباعة على الملابس والأقمشة يأخذ بها خبرات من عدة دول من تركيا وإيطاليا وألمانيا لتطوير ونقل الخبرات التي تسهم في تطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

500 عارض من 16 دولة

ويشارك في المعرض أكثر من 500 عارض من 16 دولة، بأحدث التكنولوجيا والماكينات، وتشارك الصين بأكبر عدد من الأجنحة، ويوجد جناح وطنى من دولة تركيا يشارك فيه 70 عارضا بأحدث التكنولوجيا والماكينات.

ومن المتوقع زيارة المعرض ما لا يقل عن 20 ألف زائر على مدار الأربعة أيام، وتم تأكّيد حضور وفود من دولة السعودية والمغرب وسلطنة عمان لزيارة المعرض للاطلاع على أحدث التكنولوجيا.

وأوضح وائل عمر رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للمعرض أن معرض «إيجي ستيتش أند تكس» من أكبر المعارض المتخصصة في أفريقيا والشرق الأوسط، وأن الشركة لديها خطة للتوسع في تنظيم نسخ من هذا المعرض خارجيا، إذ تمّ تنظيم المعرض في المملكة العربية السعودية، ونستهدف دول أخرى خلال الفترة المقبلة.