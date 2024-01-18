«القاهرة الإخبارية»: الخلافات بالحكومة الإسرائيلية تزداد مع استمرار الحرب في غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس، عن الشقاق الواضح بين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأ يتغنى بانجازاته العسكرية التي تأتي بأوامر سياسية، أي أن نتنياهو من كلف الجانب الأمني العسكري بتنفيذ هذه المهام القتالية في قطاع غزة.

نتنياهو دائما ما ينسب كل الإنجازات إليه

وأضافت «أبو شمسية» على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو دائما ما يحاول نسب كل الإنجازات سواء العسكرية أو السياسية إليه، وإلحاق أي إخفاق إلى المستوى العسكري أو لوزراء داخل الاتلاف الحكومي، مشيرة إلى أن هذه الخلافات أصبحت تظهر إلى السطح، وباتت تطفو أكثر فأكثر.

الخلافات بالحكومة الإسرائيلية تزداد مع استمرار الحرب بغزة

وتابعت، أن الخلافات بالحكومة الإسرائيلية تزداد مع استمرار الحرب بغزة، لافتة إلى أن آخر هذه الخلافات كانت تصريحات من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أكد من خلالها عدم علمه عن صفقة إدخال الأدوية إلى المحتجزين لدى فصائل المقاومة.