موقع أمريكي: بلينكن سخر من خطط الحكومة الإسرائيلية للقطاع بعد الحرب

كشف موقع استخباراتي أمريكي باسم «أكسيوس» تعنت العلاقة بين الإدارة الأمريكية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، وحكومته التي تريد استمرار الحرب على قطاع غزة.

التأكد من قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها

وأشار الموقع، أن متحدث باسم مجلس الأمن القومي، تحدث لـ«أكسيوس»، قائلا: «تركز على التأكد من أن إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها ضد الفصائل»، وتسعى إلى زيادة المساعدات لغزة «لتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين» والعمل مع إسرائيل. «لتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين».

تفاقم الإحباط

وأدت زيارة وزير الخارجية توني بلينكن إلى إسرائيل الأسبوع الماضي إلى تفاقم الإحباط داخل البيت الأبيض ووزارة الخارجية، حسبما قال المسؤولون الأمريكيون الذين تحدثوا إلى أكسيوس.

سخرية من نتنياهو وحكومته

في سياق متصل، وافق نتنياهو بالفعل على السماح لبعثة تابعة للأمم المتحدة بدخول شمال غزة لتقييم احتياجات العودة المستقبلية للمدنيين الفلسطينيين إلى المنطقة، لكن هذا كان كل ما كان على استعداد لمنحه لبلينكن، فيما قال مسؤول أمريكي إن بلينكن كان صريحا للغاية مع نتنياهو وحكومته الحربية، مشددا على أن خطة الحكومة الإسرائيلية لليوم التالي للحرب هي «فطيرة في السماء».

تعليق خطير

كما أخبر بلينكن، الذي زار الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر قبل أن يتوجه إلى إسرائيل، القادة الإسرائيليين أنه «لن تقوم أي دولة عربية بإنقاذهم» في إعادة بناء غزة وإدارتها إذا لم تسمح إسرائيل للسلطة الفلسطينية وقال المسؤول إن إسرائيل لها دور ولا تسمح بوجود أفق سياسي للفلسطينيين، وأصبح واضحًا لبلينكن وفريقه خلال رحلتهم أن رفض نتنياهو الإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية يعيق الجهود الأمريكية للدفع من أجل الإصلاحات في السلطة الفلسطينية، وفقًا لمصدرين مطلعين على اجتماعات وزير الخارجية.

تعليق بايدن

وقالت المصادر إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ بلينكن في رام الله أنه مستعد لتشكيل حكومة جديدة - بناء على طلب الإدارة - لكنه أكد أنها لن تكون قادرة على العمل دون أموال، وأن عائدات الضرائب تشكل جزءا كبيرا من الميزانية.