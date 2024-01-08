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ليست المرة الأولى.. جهاز كشف الكذب وسيلة نتنياهو لإخضاع مسؤوليه

كتب:

محمد عبدالعزيز
10:14 ص | الإثنين 08 يناير 2024
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يجب إخضاع الوزراء في الحكومة والمسؤولين لجهاز «كشف الكذب»، على خلفية ما حدث في اجتماع مجلس الحرب الأخير يوم الخميس الماضي، لكنها ليست المرة الأولى التي يشير فيها «نتنياهو» إلى جهاز كشف الكذب.

في نوفمبر الماضي، ومع استمرار الحرب على قطاع غزة، وبعد سلسلة من التسريبات المتعلقة باجتماعات مجلس وزراء الاحتلال، قدم مكتب بنيامين نتنياهو اقتراحًا له، يدعو إلى إخضاع أي شخص شارك في الاجتماعات لاختبار كشف الكذب.

نتنياهو واختبار كشف الكذب في 2022

وفي ديسمبر من عام 2022،  طلب «نتنياهو» من عدد من الموظفين إجراء اختبار كشف الكذب على خلفية سلسلة تسريبات عن مشاجرات بين أعضاء الكنيست من حزب الليكود وأعضاء مكتب رئيس وزراء الاحتلال، واعترف المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال أن جميع الموظفين خضعوا لجهاز كشف الكذب، وتبين أنهم جميعا يقولون الحقيقة، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

التغطية الصحفية لاجتماع مجلس الحرب تثير غضب «نتنياهو»

وتأتي مطالبة بنيامين نتنياهو بإخضاع الوزراء والمسؤولين وكل من يشاركون في اجتماعات الحكومة لجهاز كشف الكذب، بسبب التغطية الصحفية لاجتماع مجلس الحرب، وتسريبات ما حدث داخل الاجتماع، من اتهامات متبادلة بين أعضاء مجلس الوزراء ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

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