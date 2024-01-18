«الخارجية الأمريكية»: علينا إعادة بناء قطاع غزة عندما ينتهي النزاع الجاري
كتب:
محمد عزالدين
09:06 م | الخميس 18 يناير 2024
الأوضاع في غزة
قال متحدث الخارجية الأمريكية، إن أمريكا مهتمة بتحقيق الأمن في الضفة الغربية، وستنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز الاستقرار بالمنطقة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.
وتابع: «علينا جميعا أن نعيد بناء قطاع غزة عندما ينتهي النزاع الجاري».
وواصل: «دول بالمنطقة تعهدت بالمساهمة في إعادة بناء غزة شريطة أن يكون هناك مسار واضح لدولة فلسطينية».
واستكمل: «نريد حلا دائما لغزة ما بعد الحرب يضمن أمنها وأمن إسرائيل وليس حلا مؤقتا».