استشهاد شقيق محمد الدرة في قصف استهدف منزله جنوب غزة

استشهد أحمد الدرة، شقيق الشهيد محمد الدرة، أيقونة انتفاضة الأقصى الثانية، في قصف استهدف منزل العائلة في مخيم البريج جنوب قطاع غزة، بحسب إذاعة صوت فلسطين.

وكان والد محمد الدرة، جمال الدرة، ودع أيضًا شقيقيه نائل وإياد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد مرور أيام على عدوان السابع من أكتوبر، بعد 23 عامًا على استشهاد طفله برصاص الاحتلال خلال الانتفاضة الثانية عام 2000.

وكان والد محمد الدرة، تحدث في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن تفاصيل استهدافهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: «خلال صلاة الفجر كنت في المنزل رفقة زوجتي وأبنائي وأحفادي، وفجأة سمعنا أصوات قصف قوية هزت الأرض شعرنا وكأن زلزالًا يضرب قطاع غزة».

العدوان يستمر

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه الرابع بعد المئة، وسقط عشرات الشهداء في استهداف لقوات الاحتلال بخان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع انقطاع الاتصالات.