أسرع طريقة مجانية لمتابعة مباراة مصر وغانا.. هتتفرج من أي مكان

بدأ العد التنازلي لانطلاق صافرة مباراة مصر وغانا ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وقد تكون مباراة حاسمة، ما يجعل عشاق الساحرة المستديرة ينتظرون موعد المبارة بفارغ الصبر، إذ يبحثون عن القنوات الناقلة للمباراة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أسرع طريقة مجانية لمتابعة مباراة مصر وغانا.

مباراة مصر وغانا

يمكن مشاهدة مباراة منتخب الفراعنة وغانا التي تُقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار من خلال طريقة مجانية عبر متابعة محطتين، محطة أون سبورت FM، ومحطة الشباب والرياضة FM، وهما محطتان إذاعيتان تنقلان المباراة مجانًا عبر الهاتف المحمول دون الحاجة إلى الإنترنت، إذ يمكن تنزيلهما عن طريق ضبط الترددات الخاصة بهما عبر القمر الصناعي نايل سات، التي تكون كالتالي:

- محطة أون سبورت FM، عبر تردد 93.7.

- محطة الشباب والرياضة FM، عبر تردد 108

ويمكن متابعة المباراة عبر محطة أون سبورت FM من خلال القمر الصناعي نايل سات و التردد 11843وأيضا الاستقطاب أفقي H بمعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وجاء تردد محطة الشباب والرياضة FM على النايل سات كالتالي:

التردد: 11765.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القنوات المجانية المفتوحة

وهناك بعض القنوات المجانية المفتوحة التي تنقل مباراة مصر وغانا ومنها:

1- قناة 5Plus HD عبر قمر Amos 4W تردد 10969.

2- قناة Sport TV عبر قمر Hispasat 30w تردد 12207.

3- قناة 5Live HD عبر قمر Amos 4W تردد 10840.

4- قناة 5Gold عبر قمر Amos 4W تردد 11551.

5- قناة TV 8.5 HD عبر قمر Turksat 42E تردد 12356.

6- قناة Max sport عبر قمر Bulgariasat 1.9E تردد 12418.