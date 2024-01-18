«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة غدا في المحافظات.. العظمى تصل 23

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة، غدًا الجمعة، في القاهرة والمحافظات، التي ترتفع بمعدل درجة إلى درجتين، حيث يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية تصل لحد الضباب

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة، القريبة من المسطحات المائية من وإلى مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات غدا الجمعة

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا الجمعة في القاهرة والمحافظات كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة: الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة في الجيزة: الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة في القليوبية: الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة في البحيرة: الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في كفر الشيخ: الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة في الدقهلية: الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة في الغربية: الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة في المنوفية: الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة في الشرقية: الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في دمياط: الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في بورسعيد: الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في الإسماعيلية: الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة في السويس: الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة في العريش: الصغرى: 9 والعظمى 23

درجات الحرارة في شرم الشيخ: الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة في سانت كاترين: الصغرى 2 والعظمى 14

درجات الحرارة في الإسكندرية: الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة في مطروح: الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في السلوم: الصغرى 7 والعظمى 21

درجات الحرارة في الغردقة: الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة في الفيوم: الصغرى 7 والعظمى 22

درجات الحرارة في بني سويف: الصغرى 7 والعظمى 23

درجات الحرارة في المنيا: الصغرى 6 والعظمى 23

درجات الحرارة في أسيوط: الصغرى 8 والعظمى 23

درجات الحرارة في سوهاج: الصغرى 8 والعظمى 24

درجات الحرارة في قنا: الصغرى 9 والعظمى 25

درجات الحرارة في الأقصر: الصغرى 9 والعظمى 25

درجات الحرارة في أسوان: الصغرى 10 والعظمى 26

درجات الحرارة في الوادي الجديد: الصغرى 5 والعظمى 22.