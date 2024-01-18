الحكومة الفلسطينية: «نتنياهو» وحكومته يحلمون بالتوسع ويرفضون إقامة دولة لنا

قال الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومته لديهم أحلام للتوسع ويرفضان إقامة دولة فلسطينية، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع «ملحم»، في تصريحاته للقناة: «نتنياهو يستخدم كل سبل القوة لإخراج الشعب الفلسطيني من غزة»، «الشعب الفسلطيني الصامد يواصل نضاله المشروع مهما بلغت التحديات».

واستطرد متحدث الحكومة الفلسطينية: «السيرة الذاتية الأمريكية ليس بها ما يبعث على التفاؤل أو جدية حقيقية في إقامة دولة فلسطينية مستقلة».