ضياء الدين داوود: وحدة الجبهة المصرية دعمت موقف القيادة السياسية في مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إنَّ وحدة وسلامة الجبهة الداخلية لمصر هي الداعم الرئيسي للقيادة السياسية في مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي للتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، موضحا: «تم اكتساب الممانعة السياسية.. نحن نتجاوز 102 يوم من النضال البطولي للشعب الفلسطيني ومقاومته أمام العدوان الإسرائيلي والانتهاكات والهجمات البربرية من عدو متغطرس، ليتجاوز عدد الشهداء 24 ألف شهيد والمصابين 61 ألف مصاب».

وأضاف «داوود»، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ أغلب الشهداء الفلسطينيين ضحايا حرب غزة من الأطفال والنساء، قائلاً: «هذه القضية باقية فينا والشهداء الفلسطينيين علمونا بنضالهم وصمودهم.. إما النصر وإما الشهادة.. وتحية واجبة لهذا الشعب الفسلطيني المناضل المرابط».