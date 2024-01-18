فصائل عراقية: قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل كتب: محمد عزالدين 11:06 م | الخميس 18 يناير 2024 أربيل أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن فصائل عراقية تعلن قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق بطائرات مسيرة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إعلام عراقي: انفجار قرب مطار أربيل.. وصفارات الإنذار تدوي بالقنصلية الأمريكية رئيس الوزراء العراقي: الضربة في أربيل كانت عملا عدوانيا واضحا ضدنا «القاهرة الإخبارية»: حكومة إقليم كردستان تطالب بإجراءات بشأن أحداث أربيل «الوزراء العراقي»: إجراءات قانونية ودبلوماسية للرد على الاعتداء الإيراني في أربيل باحثة سياسية: الهجمات الإيرانية على أربيل انتهاك لسيادة العراق قصف إيراني والعراق يشكو طهران لمجلس الأمن.. ماذا حدث في أربيل؟ أربيل العراق شمال العراق بقلم محمد عزالدين