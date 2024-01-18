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فصائل عراقية: قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل

كتب:

محمد عزالدين
11:06 م | الخميس 18 يناير 2024
أربيل

أربيل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن فصائل عراقية تعلن قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق بطائرات مسيرة.

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