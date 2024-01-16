«القاهرة الإخبارية»: حكومة إقليم كردستان تطالب بإجراءات بشأن أحداث أربيل

قالت هبة التميمي مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن بغداد تستدعي القائم بأعمال بغداد للوقوف على التداعيات الأخيرة التي حدثت في أربيل، والحكومة العراقية استدعت سفير العراق في طهران للتشاور بخصوص استهداف على أماكن متفرقة في إقليم كردستان وأماكن قريبة من القنصلية الأمريكية والتي أدت إلى سقوط كثير من الضحايا والجرحى.

اتخاذ الإجراءات بخصوص العراق

وأضافت «التميمي» عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حكومة إقليم كردستان طالبت الحكومة المركزية باتخاذ الإجراءات الصارمة بخصوص هذه الانتهاكات الصارخة على العراق وإقليم كردستان، لافته الي أن الحكومة العراقية والمركزية شكلت لجنة للوقوف على تداعيات الاستهداف وقالت أنها سوف تحقق العديد من الأمور برئاسة الأمين الوطني، وهناك إجراءات اتخذتها الحكومة العراقية ومنها تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي.

وتابعت: «مستشار الأمن القومي قال إن الادعاءات التي تتحدث عن استهداف مقر الماسود ومقرات تابعة للجاسوسية لا أساس لها من الصحة ولذلك قامت وزارة الخارجية والحكومة العراقية المركزية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة».