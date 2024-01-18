عمرو محمود ياسين وهاني مهنا أبرز حضور عزاء عازف الجيتار جلال فودة

أقيم عزاء عازف الجيتار جلال فودة، اليوم، بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين، بحضور عدد كبير من أقاربه وأصدقائه.

حضور عزاء جلال فودة

بينما حرص الفنان علي الألفي، والفنان محمود عمرو ياسين، والموسيقار هانى مهني، على تقديم واجب العزاء في الراحل عازف الجيتار جلال فودة.

وشيع جثمان عازف الجيتار جلال فودة، آخر عضو في فرقة الراحل العندليب عبد الحليم حافظ من مسجد الحصرى بالسادس من أكتوبر، أمس بعد صلاة الظهر، بحضور المقربين وأسرته والدكتور عاطف أمام وآخرين.

وفاة جلال فودة

وكان أول من أعلن عن خبر وفاة جلال فودة، هو ابن شقيقة زوجته، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث كتب: إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى حبيبي زوج خالتي الأستاذ جلال فودة.. دعاءكم له بالمغفرة والعفو والرحمة.