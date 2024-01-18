الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات نتنياهو: لن يستقر الشرق الأوسط إلا بقيام دولتنا

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ردًا على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الشرق الأوسط بأكمله على فوهة البركان بسبب السياسات العدوانية التي تتبعها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أن إعادة الاستقرار إلى الشرق الأوسط والعالم، مرهون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقبلية على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

نتنياهو: لن يكون هناك دولة فلسطينية

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إنه لكن تكون هناك دولة فلسطينية، وقيام دولة فلسطينية على حدود 1967، يعني أنه لكن يكون هناك أي أمن واستقرار في المنطقة.

أبو ردينة: واشنطن تتحمل مسؤولية تدهور الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

وأضاف «أبو ردينة» أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية تدهور الأمن والاستقرار في المنطقة، جراء انحيازها ودعمها الأعمى للاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن تصريحات «نتنياهو»، تؤكد إصراره على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية.

وأكد أنه رغم تصريحات رئيس وزراء الاحتلال، إلا أن الدولة الفلسطينية قائمة باعتراق العالم بأسره، وليس هناك خيار آخر لأحد غير ذلك، سواء في المنطقة أو العالم أجمع، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ستنتصر ولن يقوى عليها أحد.