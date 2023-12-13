أول رد من الرئاسة الفلسطينية على قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النيران في غزة

علقت الرئاسة الفلسطينية، على القرار التاريخي الصادر عن الأمم المتحدة، باعتمادها قرارا بأغلبية ساحقة لصالح وقف فوري لإطلاق النيران في قطاع غزة.

وقوف العالم بأغلبيةساحقة إلى جانب الشعب الفلسطيني

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، شكره للدول التي صوتت لصالح القرار، بما يؤكد وقوف العالم بغالبيته الساحقة لجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأكد أبوردينة، أن تصويت 153 دولة لصالح القرار، يعني أن العالم يؤكد رفضه للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه وإحداث نكبة جديدة، مشددا أنه يجب على حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تلتقط نتائج التصويت وأن تتعامل معها بجدية.

العالم يرفض سياسة الكيل بمكيالين

وطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، الغالبية الساحقة من دول العالم التي صوتت لصالح القرار بإلزام إسرائيل بتنفيذه، مجددًا التأكيد على أن التصويت لصالح القرار بهذه الغالبية الكبيرة يؤكد للدول الـ10 التي صوتت ضده، أن العالم يرفض سياسة الكيل بمكيالين، وطالبهم بإعادة النظر في موقفهم الذي يتعارض مع الإجماع الدولي الرافض للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل بحق شعبنا.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قد صوتت في جلسة طارئة بشأن الحالة الإنسانية في قطاع غزة، لصالح قرار بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، حيث صوتت الجمعية بأغلبية مكونة من 153 دولة لصالح القرار، بينما صوتت 10 دول ضده وامتنعت 23 دولة عن التصويت.