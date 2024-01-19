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نيفين مسعد لـ«الشاهد»: الجيل الحالي لديه درجة عالية من الاستسهال

كتب:

أحمد العانوسي
12:43 ص | الجمعة 19 يناير 2024
نيفين مسعد

نيفين مسعد

قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية، إنّ من يلتزم بالمثل الشعبي «اللي عمل جميل يتمه لا تموت أمه»، يجب أن يكون لديه درجة عالية من المسؤولية، فمن بدأ شيئًا يكون ملتزمًا به، مؤكدة أن الجيل الحالي لديه درجة عالية من الاستسهال، وكل شئ في متناول أيديهم بسبب الذكاء الاصطناعي. 

وأضافت «مسعد»، خلال استضافتها ببرنامج «الشاهد»، المذاع خلال قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي محمد الباز، أن شعورها وشعور الجيل الذي تنتمي إليه هو أنه لا يصح الوقوف في منتصف الطريق، فلو بدأت كتاب أو محاضرة أو أي شيء لابد أن تنهيه، وهذا المثل سمعته من والدتها.

وأكدت أنه بالرغم من أن والدتها توفيت إلا أن لديها هلع إزاء عدم اتمام أي عمل مُسند إليها، مشيرة إلى أن درجة الالتزام في الشارع المصري ليست عالية، مثل مجتمع الجامعة والطلاب الذي تتعامل معه بشكل مباشر، حيث يتسم بدرجة عالية من الاستسهال، وكل شيء في متناول يد الطلاب بسبب الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنهم عمل نسخ ولصق بكل سهولة.

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