يسري عبدالله لـ«الشاهد»: المركز الثقافي المصري سيظل الجهة الأولى لإنتاج المعرفة

قال يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، إن المركز الثقافي المصري سيظل مركزًا ثقافيًا لإنتاج المعرفة في العالم العرب بأكمله، والدولة المصرية واعية بقدر كبيرة بالدوائر الجيوثقافية التي تنطلق من المحيط العربي، الأفريقي- الإسلامي.

وأضاف «عبدالله»، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «كتبت مقال بعنوان المثقف وفقدان البصلة، ويقوم على فكرة أنه من اللحظات العبثية في العالم أن تجد المثقف اليساري جنبًا إلى جنب الإخواني، وأن يكون الطرفين في خندق واحد، وهذا المبدأ مسموم وعبثي وشعاره ضد الدولة دائمًا ومع السلفيين أحيانًا».

المركز الثقافي المصري

وتابع أن الغايات الثقافية ليست ناضجة على الإطلاق، إذ لا يوجد فعل حقيقي على أرض الواقع في ظل تعدد مراكز الثقافة.

واستطرد: «وزارة الثقافة عليها أن تسعى جاهدة إلى تفعيل القوة الناعمة المصرية خاصة في ظل تعدد مركز إنتاج الثقافة، الناقد المصري كان دائمًا في صدارة الكتاب على المستوى العربي».