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«الأعلى للثقافة» ينظم ندوة عن «الذكاء الاصطناعي» الأربعاء المقبل

كتب:

إلهام الكردوسي
10:29 ص | الخميس 18 يناير 2024
المجلس الأعلى للثقافة

المجلس الأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان «الذكاء الاصطناعي وتشكيل الوعي المجتمعي»، وذلك في تمام السادسة مساء الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

تناقش الندوة تأثير الذكاء الاصطناعي على الوعي المجتمعي، ودور الذكاء الاصطناعي في تشكيل الرأي العام، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

يتحدث في الندوة المهندس زياد عبد التواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء للتحول الرقمي، وعلي فرجاني محاضر ماجستير الإعلام الرقمي والأمن السيبراني بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور ماجد عياد مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية والتخطيط.

يدير الندوة الدكتور حامد عيد أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة القاهرة، والدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي