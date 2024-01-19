وليد صلاح الدين: انتقادات الجمهور للمنتخب أثرت على ثقة اللاعبين في أنفسهم

قال وليد صلاح الدين، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، إن منتخب مصر دخل مباراته اليوم مع غانا يعاني من هزة في الثقة، وذلك بسبب الانتقادات الشديدة بعد مباراة موزمبيق، التي نالت منه ومن روي فيتوريا المدير الفني.

خروج صلاح تسبب في هزة اللاعبين

وأكد صلاح الدين، خلال مداخلته ببرنامج «كان 2023»، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن اللاعب محمد صلاح أصيب بشد في قدمه منذ الدقيقة عشرين من وقت الشوط الأول، وحاول بقدر الإمكان أن يستمر في المباراة، لكن مع شدة الإصابة لم يستطيع أن يكمل المبارة.

وتابع: «منذ خروج صلاح حدثت هزة لدى اللاعبين، لأنه بعد تغيير محمد صلاح مباشرة، تم تسجيل أول هدف في مرمى المنتخب المصري، ولكن مع الشوط الثاني عادت روح المنتخب المصري إليه».

تأثير درجات الحرارة والرطوبة على اللاعبين

واستكمل لاعب المنتخب السابق: «أن عودة المنتخب المصري في الشوط الثاني من المباراة الثانية في دوري كأس الأمم الأفريقية، يعد أمرًا عاديًا، لأنه من الممكن أن يحدث استسلام من اللاعبين، وقد مر الكابتن وليد بمثل هذه المواقف، من الممكن أن يستسلم اللاعب لارتفاع الحرارة والرطوبة والتحامات المباراة».