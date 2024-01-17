مدرب ليبيا: مباراة مصر وغانا لن تكون سهلة.. وأتمنى استمرار «كان 2023» بنفس القوة

قال الصربي ميتشو مدرب المنتخب الليبي الأول لكرة القدم الحالي والزمالك السابق، إنّ بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية أظهرت تكافؤًا كبيرًا بين الفرق ذات التصنيف الأعلى ونظيرتها الأقل، فقط السنغال ومالي وساحل العاج تجنبت المفاجآت، مشددًا على أن مباراة منتخبي مصر وغانا لن تكون سهلة على الإطلاق، حيث تمنح كرة القدم الفرصة لكل شيء، كما أن موزمبيق وكاب فيردي أثبتا أنهما لم يأتيا إلى كوت ديفوار للمشاركة فقط، ولكن لمحاولة الفوز.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب، مع الإعلامية بسنت أكرم، مقدمة برنامج كان 2023، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ مباراة مصر وغانا كلاسيكية وستكون مهمة للغاية، وبخاصة أن غانا خسرت في الدقيقة الأخيرة من الرأس الأخضر وستحاول الظهور بشكل أفضل، وكل الاحتمالات مفتوحة.

وحول مفاجآت البطولة، أوضح: ناميبيا تغلبت على تونس، بينما فازت الرأس الأخضر على غانا، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن تستمر البطولة بنفس القوة والتكافؤ.

وتابع المدير الفني الصربي لمنتخب ليبيا: كشخص عملت 22 عاما في الكرة الأفريقية و10 دول، وأعلم الكثير عن الكرة الأفريقية، هذه البطولة أظهرت أن الفجوة تقلصت بين الفرق الأقوى والأضعف، والأداء على أرضية الملعب سيحدد نتائج المباريات.