تامر بجاتو: «كان 2023» ستشهد مفاجآت غير متوقعة

قال تامر بجاتو لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، إنّ بطولة كأس الأمم الإفريقية تشهد منافسة قوية، فهناك أكثر من فريق ظهر بشكل مميز، مثل ناميبيا، وهو فريق منظم ويعتمد على الانتشار السريع واللعب بثقة منذ بداية المباراة حتى نهايتها، بالإضافة إلى كاب فيردي.

الفرق الصغيرة مستواها تحسن

وأضاف خلال حواره مع برنامج «كان 2023»، عبر قناة القاهرة الإخبارية، من تقديم الإعلامية بسنت أكرم: الفرق التي كنا نصفها بأنها صغيرة تحسن مستواها كثيرا، ويبدو أننا أمام بلدان تنتهج أنظمة متقدمة للغاية من أجل تطوير مستواها، هناك مالي التي ظهر بشكل رائع أمام جنوب أفريقيا.

توقعات بمفاجآت قوية

وتابع المحلل: لسنا أمام فرق صغيرة تعيش طفرة، لكن مستواها تغير، هناك صناعة، حيث تأكدت هذه الدول أن الكرة واحدة من أهم أدوات القوى الناعمة للبلاد وقاموا باستغلالها، وهذه البطولة ستشهد مفاجآت قوية جدا.