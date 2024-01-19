مراسل «القاهرة الإخبارية»: خروج صلاح من مباراة غانا كان متوقعا

قال أحمد فاروق، مراسل القاهرة الإخبارية، إنه منذ بداية مباراة مصر وغانا كان من الواضح أن محمد صلاح ليس جاهزًا بشكل تام للمباراة، وهذا كان واضحا على أدائه في الملعب أنه ليس في أفضل حالاته، موضحًا أنه كان من المتوقع أن يطلب الخروج وبالفعل بعد دقائق جلس على أرض الملعب طالبًا الخروج.

إصابة صلاح وتفاصيلها

وأضاف «فاروق»، خلال مراسلته لبرنامج «كان 2023»، المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أن صلاح بعد جلوسه لعدة دقائق في مكان البدلاء، مؤكدًا أنه سيتم التعرف على كافة تفاصيل الإصابة بعد خروجه من أرض الملعب.

حالة المنتخب المصري بعد المباراة

وأشار المراسل إلى أن الجهاز الفني للمنتخب المصري، خرج من المباراة به مزيج من الرضا وعدم الرضا بالرغم من تحسن مستوى المنتخب في الشوط الثاني، ولكن لم يكن المنتخب راضٍ عن التعادل بعد الخسارة، ولكن كان المتوقع بالنسبة لهم الفوز وذلك بسبب الأفضلية الفنية لمنتخبنا.