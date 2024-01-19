مارك فيش: مباراة مصر وغانا كانت صعبة على المنتخبين

قال مارك فيش، لاعب جنوب أفريقيا السابق، إن مباراة مصر وغانا اليوم كانت صعبة على الفريقين، لأن غانا خسرت في لقائها الأول ضد تونس، وخسرت مصر في لقائها الأول ضد موزمبيق، لذلك كان كلاهما يحاول أن يجمع أكبر عدد من النقاط.

نتيجة المباراة مرضية لمصر

وأكد فيش، خلال مداخلة فيديو عبر «زووم»، في برنامج «كان 2023»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه المباراة كانت مهمة لمصر لتظل في المنافسة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لأداء الفريقين، فإن نتيجة المباراة مرضية لمصر، ولكن النتيجة سيئة بالنسبة لغانا.

نقاط الدوري أهم من الفوز في المباراة

واستكمل لاعب جنوب أفريقيا السابق: «أن كل الفرق التي تود الذهاب إلى المجموعة التالية يجب أن تتأكد أن لديها رصيد كافٍ من النقاط، صحيح أن نيجيريا هزمت كوت ديفوار، ولكن على الفريق أن يحصل على النقاط الضرورية الكافية للوصول للدوري الـ16»