يقدم الوطن سبورت، استوديو بث مباشر في الوقت الحالي لمباراة مصر وغانا، والتي تجمع المنتخبين، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس أمم أفريقيا، والتي تُقام في الوقت الحالي، وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بدون أهداف.

بث مباشر.. استوديو مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية

ويتواجد الناقد الرياضي إيهاب الخطيب كمقدم لبرنامج استوديو الوطن، وعبدالحميد حسن نجم النادي الأهلي السابق، وحسام حسن لاعب نادي المصري البورسعيدي السابق، لتحليل مباراة المنتخب أمام غانا في الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا.

وجاء تشكيل منتخب مصر لمباراة غانا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي- محمد عبد المنعم- أحمد حجازي- عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: محمد النني- إمام عاشور - حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح- عمر مرموش.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وجاء تشكيل منتخب غانا كالتالي:

حراسة المرمى: أوفوري.

خط الدفاع: دينيس أودوي - جيكو - كريم - جيديون مينساه.

وسط الملعب: محمد قدوس - مجيد أشيميرو - ساليس عبدالصمد.

الهجوم: جوردان أيو - إيناكي ويليامز - سيرلون سيمينيو.