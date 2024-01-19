باحث في معهد الشرق الأوسط: أمريكا واقعة في فخ بسبب نتنياهو

قال الدكتور سمير التقي، الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن الولايات المتحدة الأمريكية واقعة في فخ بسبب عدم قدرتها على التقدم للأمام، ولا العودة إلى الخلف بشأن قضية قطاع غزة، وأصبح هناك تناحرًا كبيرًا بين نتنياهو وبايدن.

سقوط حكومة نتنياهو مقابل الإفراج عن الأسرى

وأكد التقي، خلال مداخلة فيديو عبر «زووم»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو يفضل أن يُقتل المحتجزين الإسرائيليين، وذلك ليقول للإسرائيليين أنه يعمل على تصفية قادة حماس، موضحًا أن نتنياهو يعلم أنه لن يتم الإفراج عن المحتجزين حتى تسقط حكومته.

واستكمل: «الفخ الذي وقعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية جعل المسؤولية الآن كاملة على بايدن شخصيًا، وعلى الشعب الإسرائيلي الذي كان من المفترض أن يتجاوز مرحلة الصدمة التي كان بها، بعد ماحدث في السابع من أكتوبر، وأن ينتقل إلى التفكير في الغد».

وتابع: «الحكومة الإسرائيلية تعلم أن الإفراج عن الأسرى هو في مقابل سقوطها، كما تعلم أنها لا تستطيع أن تنجز أي شئ ذو مغزى ضد المقاتل الفلسطيني»