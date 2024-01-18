مسئولون أمريكيون: إدارة بايدن تتطلع إلى ما بعد نتنياهو

نقلت شبكة NBC الأمريكية، عن مسئولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن هناك انقسامات بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وظهر هذا مع وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل قبل عدة أيام في زيارة هي الرابعة من نوعها منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر الماضي.

خلاف بين وزير الخارجية الأمريكي ونتنياهو

وتابع المسئولون للشبكة: «نتنياهو رفض خلال زيارة بلينكن، جميع طلبات واشنطن باستثناء عدم مهاجمة حزب الله، وأبلغ بلينكن نتنياهو أنه لا حل عسكري بشأن مصير حماس وعلى إسرائيل الاعتراف بذلك».

وأضاف المسئولون: «إدارة بايدن تتطلع إلى ما بعد نتنياهو لتحقيق أهدافها في المنطقة».

استعداد إدارة بايدن للانتخابات الرئاسية

وتستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية نهاية العام الجاري 2024 وسط رغبة بايدن في الحصول على ولاية ثانية على الرغم من كبر سنه والذي تجاوز الثمانين عاما.