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سنجر: الرأي العام في أمريكا يضغط على إدارة بايدن بسبب عدم الاتساق بين التعامل مع أوكرانيا وفلسطين

كتب:

عمرو صالح
09:16 م | الأربعاء 17 يناير 2024
الدكتور أشرف سنجر

الدكتور أشرف سنجر

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إنّ الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية يضغط على إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، حيث يرى الأمريكيون أن بلادهم شاركت في أزمات دولية مثل الحرب الأوكرانية، وبالتالي كان يجب أن يكون هناك اتساق بين ما حدث في أوكرانيا وغزة أو فلسطين.

الاتساق يدفع بايدن بأن يضغط على بلينكن

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «هذا الاتساق يدفع بايدن بأن يضغط على بلينكن الذي تعطلت طائرته أثناء عودته من دافوس إلى أمريكا واضطر إلى البقاء فترة، وبايدن ربما يحتاجه بسرعة في محاولة لتحديد سياسة خارجية مهمة».

وأكد، أن وصول المسؤولة الأممية اليوم إلى مطار العريش ونقلها شهادة عينية واضحة أمام كاميرات العالم نقطة مهمة جدا لدحض الادعاءات الإسرائيلية الباطلة ومحاولة شد الحبال مع دولة مركزية مهمة مثل مصر.

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