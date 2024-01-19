وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال يقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال يقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل، وذلك في نبأ عاجل نقلته القناة.

وأشارت القناة إلى أن الاحتلال يقتحم قريتي قيبا وبدرس شمال غرب رام الله، كما يقتحم الاحتلال بلدة طمون في الضفة الغربية.

وفي نفس السياق، أكدت الوسائل أن هناك قصف مدفعي للاحتلال على وسط خان يونس جنوب قطاع غزة، و4 شهداء بقصف للاحتلال غرب خان يونس بقطاع غزة.