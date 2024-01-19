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جيش الاحتلال ينفذ 400 عملية إجلاء جوي للجرحى من غزة

كتب:

محمد عبدالعزيز
01:28 ص | الجمعة 19 يناير 2024
جنود الاحتلال الإسرائيلي

جنود الاحتلال الإسرائيلي

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن عملية إجلاء جرحى جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة واجهت العديد من التحديات العملياتية والتهديدات من قبِل الفصائل الفلسطينية، مؤكدة أن الجيش نفذ أكثر من 400 عملية إخلاء جوي من قطاع غزة.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن الفرق الطبية قامت بمعالجة أكثر من 3 آلاف جريح من العسكريين في جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، وأشارت إلى أن قوات الإنقاذ تواجه تهديدات بإطلاق صواريخ آر بي جي ونيران القناصة من الفصائل الفلسطينية.

قتال قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يكلف ثمنًا باهظًا

وأكدت القناة الإسرائيلية، أن قتال قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يكلف ثمنًا باهظًا، وكما اضطرت الفرق الطبية إلى علاج الآلاف من الجرحى في جبهة القتال.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن العبوات المزروعة من قِبل الفصائل الفلسطينية في أحد المنازل بقطاع غزة تسببت في انهياره على جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوات الإنقاذ، وذكر مسؤول في جيش الاحتلال للقناة 12 العبرية، أن هناك العديد من التهديدات التي تتحدى القوات الطبية الإسرائيلية في الميدان، مثل العبوات الناسفة المزروعة في المنازل.

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