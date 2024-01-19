 مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بإصابته في معارك بقطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية عن الجيش الإسرائيلي، بمقتل جندي إسرائيلي إثر إصابته في معارك بجنوب قطاع غزة منذ 3 أيام، وذلك في نبأ عاجل أفادت به القناة.

وأكدت القناة أن الاحتلال يقتحم قريتي قيبا وبدرس شمال غرب رام الله، كما يقتحم الاحتلال بلدة طمون في الضفة الغربية.

وفي نفس السياق، أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن هناك قصف مدفعي للاحتلال على وسط خان يونس جنوب قطاع غزة، و4 شهداء بقصف للاحتلال غرب خان يونس بقطاع غزة.