ضربة جديدة لإسرائيل.. بلدان تحيلان انتهاكات الاحتلال إلى الجنائية الدولية

بعد أيام من تقديم دولة جنوب أفريقيا دعوى ضد الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، أعلنت المكسيك وتشيلي اليوم، إحالة وضع دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وبحسب ما أعلنته الخارجية المكسيكية عبر موقعها الرسمي، يرجع الإجراء الذي اتخذته الدولتان إلى القلق المتزايد بشأن تصعيد العنف والأعمال القتالية في قطاع غزة، خاصة ضد الأهداف المدنية، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتحديدًا منذ الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر الماضي.

مطالبة المدعي العام بالتحقيق في الوضع

وتستند الإحالة إلى المادتين 13 و14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تسمح للدولة الطرف بأن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت ومطالبة المدعي العام بالتحقيق في الوضع لتحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم.

أهمية ضمان استقلال الدولة الفلسطينية

وأكدت الخارجية المكسيكية، أن المكسيك تكرر من خلال هذا الإجراء دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تعد الطريق المقالي لحديد المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، مع التشديد على أهمية ضمان استقلال الدولة الفلسطينية.

وأوضحت في بيانها أن دولة فلسطين، طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ 1 أبريل 2015، لذا فهي مختصة بالتحقيق في الجرائم الخاضعة لولايتها والتي وقعت على أراضي الدولة الفلسطينية أو على يد مواطنيها.