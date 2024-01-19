توقعات عبير فؤاد لموقف محمد صلاح بعد إصابته أمام غانا.. ماذا قالت؟.. عاجل

حالة من الحزن سيطرت على جماهير الكرة المصرية وعشاق محمد صلاح، قائد منتخبنا الوطني، بعد تعرُّضه للإصابة ومغادرته أرض الملعب، في مباراة مصر وغانا، التي أُقيمت أمس الخميس، على ملعب «فيلكس أوفوي بوانيي» بكوت ديفوار، في إطار منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023؛ وراح عدد كبير منهم يتساءل عن حالة محمد صلاح ومصير مشاركته في اللقاء المرتقب لمنتخب الفراعنة أمام كاب فيردي، المقرر لها يوم الاثنين المقبل.

نتيجة مباراة مصر وغانا

وانتهت مباراة مصر وغانا، في إطار منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، بالتعادل الإيجابي 2-2؛ إذ سجل اللاعب الغاني محمد قدوس الهدف الأول لبلاده في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ومن ثم أتى اللاعب عمر مرموش ليسجل هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 69، ليأتي محمد قدوس مرة أخرى ويسجل الهدف الثاني لمنتخب غانا في الدقيقة 71، قبل أن يحرز مصطفى محمد هدف التعادل في الدقيقة 74.

توقعات عبير فؤاد لمحمد صلاح بعد إصابته

وحول توقعات الأبراج لمحمد صلاح، قائد منتخبنا الوطني، وإمكانية مشاركته في اللقاء المرتقب لمنتخب الفراعنة أمام كاب فيردي المقرر لها يوم الإثنين المقبل الموافق 22 يناير، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، أوضحت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه ليس من المتوقع مشاركة محمد صلاح في لقاء كاب فيردي (الرأس الأخضر).

وأضافت «فؤاد»، أن الإصابة في الغالب ستحرم محمد صلاح من المشاركة والتألق في اللقاء المرتقب أمام كاب فيردي، لافتة إلى أنه في حال تعافيه ومشاركته في اللقاء سيكون في مستوى بدني وفني رائع: «لو شارك في الماتش هيكون هايل».

إصابة «صلاح» وتألق مصطفى محمد.. توقعات تحققت لعبير فؤاد

وسبق لعبير فؤاد توقع إصابة محمد صلاح في مباراة مصر وغانا التي أُقيمت أمس الخميس؛ إذ توقعت قلة مستوى اللياقة البدنية والفنية له واحتمالية تعرُّضه للإصابة، كما توقعت أيضًا ظهور اللاعب مصطفى محمد بمستوى جيد وتركيز عالي خلال المباراة، وهو ما تحقق بالفعل بعد تألق مصطفى محمد وتسجيله هدف التعادل الثاني في الدقيقة 74.