كابوس.. صحف إنجلترا تفجر مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح أمام غانا

صدمة كبرى شهدتها الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول لمواجهة مصر وغانا في الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد سقوط محمد صلاح قائد الفراعنة مصابا، ليخرج في تغيير اضطراري، قبل أن تستقبل شباك المنتخب هدفا بعدها بدقيقة واحدة.

صحف إنجلترا اهتمت بخبر إصابة نجم ليفربول، في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه المنتخب المصري الذي تعادل في المباراة الأولى أمام موزمبيق بهدفين لمثلهما، والذي وصفته صحيفة «دايلي ستار» البريطانية بـ«الكابوس».

صحف إنجلترا تفجر مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح

مفاجأة صادمة فجرتها صحيفة «ميرور»، بعدما كشفت عن إصابة صلاح بشكل مبدئي، مؤكدة أنها في أوتار الركبة، وهو ما اتفقت معها به صحيفة «سكاي سبورت».

«اضطر محمد صلاح إلى الخروج بسبب الإصابة في كأس الأمم الأفريقية ليثير قلق ليفربول في السباق على اللقب»، هكذا عنونت «ميرور» تقريرها العاجل بشأن إصابة محمد صلاح، مؤكدة أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، يعاني من إصابة في أوتار الركبة.

مصر تتأخر أمام غانا بعد خروج محمد صلاح متأثرا بإصابته

وتأخر منتخب مصر أمام غانا بهدف نظيف في نهاية الشوط الأول، قبل أن يدرك التعادل في الشوط الثاني، وسرعان ما تقدم منتخب غانا مرة أخرى قبل أن يدرك الفراعنة التعادل من جديد.

محمد صلاح بدا متأثرا بإصابته ودخول مصطفى فتحي بدلا منه، خاصة بعد أن استقبلت شباك الفراعنة هدفا بعد خروجه بدقيقة واحدة.