شيرين رضا: لا مانع من عمليات التجميل في سبيل الحفاظ على المظهر

تشارك الفنانة شيرين رضا في بطولة فيلم «مقسوم»، بالتعاون مع الفنانة ليلى علوي، والذي تم طرحه بالفعل في دور العرض السينمائية، ليدخل ضمن قائمة المنافسة في شباك التذاكر.

شيرين رضا تكشف عن رأيها في عمليات التجميل

وجاءت شخصية الفنانة شيرين ضمن أحداث فيلم مقسوم، بأنها المطربة إيمي المهووسة بجمالها، والتي تخضع للكثير من عمليات التجميل والبوتوكس، وبسؤال الفنانة عن ما إذا كانت تفضل إجراء تلك العمليات في الحقيقة، قالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بأنها لا تمانع هذا الأمر إطلاقا.

حيث قالت الفنانة شيرين رضا عن عمليات التجميل: «إيه المشكلة لما الست تعمل حاجة بسيطة في وشها، علشان شكلها يبقى أحلى، المهم في الموضوع هو إنها متعملش حاجات كتير، ففجأة تلاقي ملامحها اتغيرت، أو شكلها اتغير عن اللي كانت عليه، هيا بس تعمل حاجات بسيطة تظبط بيها أي حاجة بايظة عندها».

يذكر أن فيلم مقسوم يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم: ليلي علوى وشيرين رضا وسماء إبراهيم وسارة عبدالرحمن وعمرو وهبة، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.