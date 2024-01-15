شيرين رضا عن ألبوم عمرو دياب الجديد: فيه أغاني حلوة وهسمعه قريب

أبدت الفنانة شيرين رضا رأيها في ألبوم «مكانك» للفنان عمرو دياب، والذي طرحه مؤخرا عبر المنصات الإلكترونية، قائلة: «سمعت إنه حلو جدا.. وفيه أغاني كتير حلوة.. وعلشان كدا لازم هسمعه أكيد الفترة الجاية».

شيرين رضا تتحدث عن ألبوم عمرو دياب

وأضاف شيرين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنها بسبب انشغالها بتصوير الجزء الثاني لمسلسل «وبينا ميعاد» لم تسمتع على الألبوم حتى الآن، قائلة: «للأسف مسمعتوش لحد دلوقتي، لأني مشغولة جدا بالمسلسل، ومكنتش لاحقة أتنفس».

ألبوم «مكانك» للفنان عمرو دياب

ألبوم «مكانك» للفنان عمرو دياب يضم 12 أغنية من بينها، «ياقمر، ومكانك، وظبط مودها، ومعرفش حد بالاسم دا، ووحشتيني»، تعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والموزعين والشعراء، منهم أيمن بهجت قمر ومدين وتامر حسين وعزيز الشافعي ومصطفى حدوتة، وغيرهم.