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شيرين رضا: رفضت المشاركة بالجزء الثاني من «وبينا ميعاد» في البداية

كتب:

محمد عزالدين
05:19 م | الإثنين 15 يناير 2024
الفنانة شيرين رضا

الفنانة شيرين رضا

كشفت الفنانة شيرين رضا، كواليس مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل «وبينا ميعاد»، قائلة إنها دائما تخشى من المشاركة بالجزء الثاني في أي مسلسل، الذي غالبا لا يحظى بنفس نجاح الأول.

وأضافت شيرين رضا، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية نهى عبد العزيز، أنها عندما تلقت عرض المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل «وبينا ميعاد» رفضت بشكل مطلق، لكن بعدما قرأت السيناريو وجدت قصصا كثيرة بين أفراد المسلسل، خاصة أنهم عائلة واحدة وكل شخص له قصة.

وتمنت أن يحظى الجزء الثاني من المسلسل بإعجاب الجمهور مثل الجزء الأول، خاصة أن دورها يشبه الناس العادية، لافتة إلى أن الدراما مهمة للجمهور لأنه يستطيع التفاعل معها ولا يحتاج للتفكير أو شدة الأعصاب.

وأشارت إلى أن المرأة يجب أن تفكر بعقلها وقلبها، وعلى حسب الموقف، مردفة: «لا يصح التفكير خلال العمل بقلبك، ولا يصح في أمور الحب أن تفكري بعقلك»، مضيفة بشكل ساخر: «ولكن في أمور الحب يجب أن تفكري بعقلك.. أنا أفكر بعقلي».

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بقلم محمد عزالدين