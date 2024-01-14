شيرين رضا تكشف سبب مشاركتها في فيلم «الملكة» مع هالة صدقي

تشارك الفنانة شيرين رضا في موسم أفلام رأس السنة من خلال عدة أفلام من بينها «الملكة»، مع الفنانة هالة صدقي، مشيرة إلى أنها تظهر كضيف شرف بالأحداث.

تفاصيل مشاركة شيرين رضا بفيلم «الملكة»

وأضافت «رضا»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنها وافقت على المشاركة بالفيلم من أجل هالة صدقي ودعمها فى عودتها للسينما مرة أخرى بعد غياب سنوات، لافتة إلى أنها لا ترى أدوار ضيف الشرف تقليلا منها، مشددة على أن تغيير اسم الفيلم من «كتف قانوني» إلى «الملكة» ليس له علاقة باللقب الذي اشتهرت به في الموسم الرمضاني الماضي من خلال شخصية «صفصف» في مسلسل «جعفر العمدة».

أحداث الفيلم وأبطاله

وتدور أحداث فيلم «الملكة»، في إطار كوميدي تشويقي حول شخصية «ماجدة»، والتي تجسدها الفنانة هالة صدقي، وتدخل في العديد من الصراعات وتقوم بالهروب لأكثر من مكان، ويشارك في بطولة الفيلم كل من هالة صدقي، دينا، بدرية طلبة، انتصار، كريم عفيفي، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج سامح عبد العزيز.