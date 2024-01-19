أسعار العملات اليوم الجمعة 19-1-2024 في البنوك

استقرار كبير شهدته أسعار العملات اليوم الجمعة 19-1-2024 بمختلف البنوك في مصر، إذ شهدت أسعار الصرف بأغلب العملات العالمية حالة من الاستقرار النسبي مقابل الجنيه المصري، ومنها الدولار الأمريكي، اليورو والريال السعودي.

أسعار العملات اليوم في البنوك

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار العملات اليوم الجمعة، بحسب آخر تحديث للبنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك بمصر

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 33.64 جنيه للبيع، و33.36 جنيه للشراء.

وصل سعر اليورو اليوم الجمعة في بنك مصر 33.64 جنيه للبيع، و33.38 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل المصري

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 39.18 جنيه مصري للبيع، و38.98 جنيه مصري للشراء.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في بنك مصر 39.18 جنيه مصري للبيع، و38.94 جنيه مصري للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

وصل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بنك مصر إلى 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري إلى 8.39 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة في بنك مصر 8.39 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 100.32 جنيه للبيع، و99.27 جنيه للشراء.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في بنك مصر 100.32 جنيه للبيع، و99.95 جنيه للشراء.