أسعار العملات في بنك مصر اليوم 16-1-2024

استقرت أسعار العملات اليوم 16-1-2024 في البنوك المصرية، سواء الدولار أو اليورو أو الدرهم الإماراتي أو الدينار الكويتي، لذا نرصد في السطور التالية أسعار العملات في بنك مصر حسب بيانات الجدول على الموقع الرسمي للبنك سواء الشراء أو البيع.

أسعار العملات اليوم

جاء سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر بالنسبة للشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر اليورو اليوم

وعن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في بنك مصر، وجاء بـ33.73 جنيه للشراء، و33.88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الإسترليني، بحسب جدول أسعار العملات في بنك مصر، 39.14 جنيه للشراء و39.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم بالنسبة للشراء بـ8.38 جنيه، و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وعن سعر الدينار الكويتي اليوم بـ100.09 جنيه للشراء، و100.42 جنيه للبيع، بحسب بيانات جدول أسعار العملات في بنك مصر.

سعر الريال السعودي

وبالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16-1-2024، جاء بـ8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.