أسعار العملات اليوم الأربعاء 17-1-2024 في البنوك

شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 17-1-2024 في مختلف البنوك المصرية، حالة من الاستقرار النسبي مقابل الجنيه المصري، ومن ضمنها الدولار الأمريكي واليورو، وأيضا الريال السعودي.

أسعار العملات اليوم في البنوك

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار العملات اليوم الأربعاء، حسب آخر تحديث كشفته البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 30.85 للبيع، و30.75 للشراء.

بلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر 30.85 للبيع و30.75 للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 33.87 للبيع، و33.56 للشراء.

ووصل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك مصر 33.88 للبيع، و33.73 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل المصري

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 39.29 للبيع، و38.98 للشراء.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء في بنك مصر 39.39 للبيع، و39.14 للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

وصل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك مصر 8.22 للبيع و8.19 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء في بنك مصر 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 100.35 للبيع، و99.40 للشراء.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء في بنك مصر 100.42 للبيع، و100.09 للشراء.