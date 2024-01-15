لماذا يتراجع مؤشر الدولار أمام سلة العملات؟

انخفض مؤشر الدولار حول 102.4 نقطة، اليوم الاثنين، مع توقع أن تظل أحجام التداول ضعيفة طوال الجلسة مع غياب معظم المستثمرين لقضاء عطلة يوم مارتن لوثر كينج.

وفي الأسبوع الماضي، أنهى الدولار مستقرًا حيث تم تعويض بيانات التضخم الاستهلاكي الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع من خلال الانخفاض المفاجئ في أرقام تضخم المنتجين في الولايات المتحدة، بحسب مزود البيانات الاقتصادية trading economics.

مؤشر الدولار عالميا

وكشف أحدث تقرير لمؤشر أسعار المنتجين عن انخفاض غير متوقع بنسبة 0.1% في ديسمبر، وهو أقل من توقعات السوق بارتفاع بنسبة 0.1%، وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 1%، متسارعة من 0.8% في الشهر السابق ولكنها أقل من النسبة المتوقعة البالغة 1.3%.

وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات يوم الخميس إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 3.4%، متجاوزًا التوقعات البالغة 3.2%، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0.3%، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.2%، لا تزال الأسواق تتوقع ما يقرب من 80% من احتمال أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في التيسير النقدي في مارس.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

ارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.1811 أو 0.18% إلى 102.5851 نقطة يوم الاثنين 15 يناير من 102.4040 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 103.16 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 106.38 نقطة خلال 12 شهرًا.