حجز شقق الإسكان المتميز بمدينة أسيوط الجديدة.. المواعيد والأسعار والمساحات

حددت هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم، موعد حجز شقق الإسكان المميز بمشروع إسكان المستقبل بمدينة أسيوط الجديدة، حيث ينتظر أبناء المحافظة موعد حجز الشقق السكنية، الذي يبدأ الساعة العاشرة يوم الاثنين 22 يناير المقبل.

عدد شقق الإسكان المميز في مدينة أسيوط الجديدة

ويجري حجز الشقق السكنية المطروحة والبالغ عددها 80 وحدة سكنية بالإسكان المستقبلي بمدينة أسيوط الجديدة والتي تأتي بمساحة 63 مترا للوحدة عن طريق أسبقية الحجز من خلال موقع بنك التعمير والإسكان.

أسعار شقق الإسكان المميز في مدينة أسيوط الجديدة

وبحسب كراسة الشروط المخصصة لوحدات شقق الإسكان المميز بمشروع الإسكان المستقبلي بمدينة أسيوط الجديدة، فإن جدية حجز الوحدات السكنية 50 ألف جنيه بالإضافة إلى 750 جنيها رسوم لا ترد، وتبلغ مساحات الوحدات السكنية المطروحة 63 مترا والوحدات مقسمه إلى نموذجين «بندق - قمر الدين».

تفاصيل دفع شقق الإسكان المميز في أسيوط الجديدة

ويقوم الفائزون بالوحدات السكنية باستكمال باقي مقدم الحجز خلال الفترة من 28 يناير وحتى 29 فبراير والذي يصل إلى 20% من قيمة الشقة الحاصل عليها، بالإضافة إلى 1% رسوم إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء وسداد 10% من قيمة الشقة عن الاستلام بنفس أسلوب السداد السابق.