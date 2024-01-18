إجابة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط

أدى طلاب الصف الثالث الاعدادي في محافظة أسيوط، اليوم الخميس، امتحان الفصل الدراسي الأول في مادة اللغة العربية والخط العربي، حيث بلغ عدد الطلاب 78 الف طالب موزعين على 334 لجنة بمختلف انحاء المحافظة.

امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2024

وأوضح عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة أسيوط في تصريحات له، إنه لم تصل أي شكاوى خلال اليوم الأول للامتحانات وتم التشديد على عدم السماح نهائيا بدخول الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش لافتًا إلى انتظام سير العمل بجميع لجان الامتحانات على مستوى المحافظة كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أية شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات مؤكدًا أن جميع أسئلة الامتحانات في جميع المواد مطبوعة بالكمبيوتر وبطريقة واضحة وملائمة للطلاب والأسئلة من الكتاب المدرسي وفقًا للمقررات الدراسية التي درسها الطلاب.

أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية محافظة أسيوط 2024

وبالاستعانة بوائل محمد، مدرس لغة عربية بإحدى مدارس أسيوط جاءت إجابات امتحانات اللغة العربية للشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط بعد الاستعانة ب