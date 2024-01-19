أسعار البيض اليوم الجمعة 19-1-2024.. مستقرة في الأسواق

شهدت أسعار البيض اليوم الجمعة 19-1-2024، استقرارا كبيرا في المزارع، وكذا الأسواق، عقب انخفاض طرأ عليها خلال الأيام الماضية، لاستمرار العمل بمبادرة الحكومة في تخفيض أسعار السلع الأساسية، حسب بيانات مجلس الوزراء وبورصة الدواجن.

جاءت أسعار طبق البيض الأبيض اليوم، وفق مبادرة خفض الأسعار التي تنفذها الدولة، 115 جنيها في المزارع، بينما تختلف الأسعار قليلا عندما تصل للمستهلك، نظرا لمصاريف النقل من قبل التجار والمزارع، وكذا زيادة الحلقات الوسيطة.

أسعار البيض الأبيض اليوم للمستهلك

ويباع طبق البيض الأبيض في المحلات والأسواق المحلية التي تبيع بشكل نهائي للمستهلك بسعر يتراوح بين 131 و132 جنيها، وفق بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طبق اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

وجاءت أسعار طبق البيض الأحمر اليوم في البورصة المحلية، 132 جنيها للطبق، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 137 و150 جنيها.

سعر البيض البلدي اليوم

ويتأرجح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في الأسواق والمزارع، بين 140 و142 جنيها للطبق.

جدير بالذكر أن أسعار البيض في بورصات البيض والدواجن، يختلف بنسب طفيفة حتى يصل إلى المستهلك النهائي، في حين ترتفع الأسعار بالأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 لـ20 جنيها للطبق، بحسب المنطقة المباع فيها، نظرا للبيع بالتجزئة والقطاعي والحلقات الوسيطة.